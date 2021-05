Maresca candidato sindaco di Napoli, la commissione del Csm dice sì all'aspettativa: ora tocca al plenum

C’è il via libera della quarta commissione del Csm a sciogliere il nodo dell’aspettativa elettorale di Catello Maresca. Meno di due ore di discussione, poi la decisione di dare corso alla procedura che dovrebbe consentire al magistrato partenopeo di ottenere l’ok per concorrere da candidato alle elezioni del nuovo sindaco di Napoli. Una decisione non scontata, che dimostra la volontà di Palazzo dei Marescialli di fare presto. Procedura d’urgenza, dunque, oggi il confronto tra consiglieri (esponenti dei rispettivi gruppi che animano Palazzo dei Marescialli), in vista della decisione finale da parte del Plenum. Nessuno si sbilancia sugli esiti del confronto di oggi pomeriggio anche se, mugugni a parte, dovrebbe esserci il via libera definitivo per l’aspettativa elettorale. Alla fine, dunque, in commissione ha prevalso all'unanimità la decisione di accordare l’aspettativa elettorale, alla luce del fatto che non esiste una legge che impedisca a un magistrato di candidarsi nello stesso distretto in cui ha svolto per anni attività requirenti.

