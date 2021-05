Sergio D'Angelo candidato sindaco di Napoli: annuncio in diretta Facebook

Sergio D'Angelo si candida a sindaco di Napoli. Il fondatore e presidente del gruppo di imprese sociali Gesco e commissario straordinario di Abc Napoli (azienda idrica del Comune di Napoli), già assessore alle Politiche sociali nella Giunta de Magistris dal 2011 al 2013, ha annunciato la sua candidatura questo pomeriggio in diretta sulla pagina Facebook «Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo».

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Pd-M5S, Roma e Napoli non sono più legate: avanza il dem... LE ELEZIONI Elezioni comunali a Napoli, centrosinistra nel caos: slitta ancora la... LE ELEZIONI Sindaco di Napoli: nel sondaggio Quorum Fico e Manfredi davanti a...

𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐒𝐞𝐫𝐠𝐢𝐨 𝐃’𝐀𝐧𝐠𝐞𝐥𝐨 𝐬𝐢 𝐜𝐚𝐧𝐝𝐢𝐝𝐚 𝐚 𝐬𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐝𝐢 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢: «𝐏𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨, 𝐍𝐚𝐩𝐨𝐥𝐢 𝐥𝐚𝐬𝐜𝐢𝐚𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐥𝐚 𝐧𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨... Pubblicato da Tutto il bello di Napoli con Sergio D'Angelo su Lunedì 3 maggio 2021

D'Angelo ha spiegato che «non è stata una decisione semplice, sia perché non mi appartengono le fughe in avanti sia perché sono un convinto sostenitore, ancora adesso, della necessità di una vera unità tra tutte le forze democratiche e progressiste». La candidatura di D'Angelo era stata caldeggiata dal gruppo promotore «Sergio D'Angelo sindaco» che da mesi è impegnato in campagne di sensibilizzazione sui social media e in città per raccogliere adesioni a sostegno della candidatura, oltre 3mila le firme raccolte, «anche alla luce - spiega una nota - del perdurare delle difficoltà delle forze democratiche e progressiste nell'individuare un candidato che possa rappresentarle e unirle tutte».

D'Angelo ha rivolto un ringraziamento a «tutti quelli che in questi mesi hanno continuato ad insistere per convincermi. Sono, e resto, convinto che sia necessario una vera unità tra tutte le forze democratiche e progressiste della città. Ho atteso che la politica tradizionale desse risposte concrete, ma ho atteso invano. Napoli è stata lasciata sola nel momento più difficile. Per questo - ha aggiunto - ho deciso di rompere gli indugi e proporre un progetto inclusivo, aperto, che sia in grado di coinvolgere e appassionare le napoletane e i napoletani e che abbia un obiettivo chiaro, semplice e realizzabile: migliorare radicalmente la qualità della vita dei cittadini, e nei prossimi giorni elencherò le iniziative che metteremo in campo».