Elezioni a Napoli, Berlusconi chiama Perrone: «Lista straordinaria»

«A Napoli una lista di straordinario rinnovamento con il coinvolgimento di dirigenti appassionati e competenze della società civile e del mondo delle professioni. I candidati, lo spirito di questa battaglia, mi ricordano la Forza Italia del 1994»: così il Presidente Silvio Berlusconi in una telefonata al candidato capolista, nella città di Napoli, Pasquale Perrone Filardi. È lo stesso Professore a raccontare il colloquio.

«Una grande emozione - sottolinea il Professore - la telefonata del Presidente Berlusconi dal quale ho ricevuto un in bocca al lupo per questa campagna elettorale, che è soprattutto un augurio per i cittadini napoletani affinché questa città torni a essere governata da persone che la hanno a cuore e che hanno le competenze per farlo. Ho detto al Presidente - aggiunge il cardiologo - che Forza Italia a Napoli esprime il meglio della società civile e guiderà la vittoria della coalizione che si stringe intorno a Catello Maresca. Il Presidente ha confermato il suo legame con Napoli e farà ogni cose è nelle sue disponibilità per contribuire al successo. Ama Napoli e ci fidiamo».