Comunali a Napoli, sondaggio Emg-Ricerche con Manfredi al 48%: «Dati incoraggianti ma la strada è lunga»

«Un sondaggio della EMG-Ricerche, visionato anche dal Comitato elettorale Gaetano Manfredi-sindaco, dà il candidato che guida il centrosinistra al 48 per cento. Il candidato di Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi è al 29 per cento». È quanto si legge in una nota del candidato a sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

«Mai dare nulla per scontato, c'è ancora molto da lavorare - commenta Manfredi - ma i dati sono sicuramente incoraggianti e coincidono con la mia percezione della realtà. A Napoli siamo stanchi di urla, insulti e aggressività, il taglio netto con il passato lo si fa anche sui toni. La nostra coalizione risponde concretamente alla domanda di cambiamento perché lavora dal basso, rispondendo ai bisogni concreti dei cittadini».