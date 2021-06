Napoli, Maresca candidato sindaco: «Il mio avversario Manfredi juventino? ​Avrà avuto un'infanzia difficile»

«Ne sono stato sorpreso e mi dispiace per lui, avrà avuto come me un'infanzia difficile». Così Catello Maresca, candidato sindaco a Napoli per il centrodestra, ha risposto oggi a Radio Marte alla domanda sulla fede calcistica del suo principale avversario Gaetano Manfredi, tifoso della Juventus. «Solo - ha aggiunto Maresca - che la mia infanzia difficile poi l'ha risolta mio padre, portandomi a vedere Maradona e lui invece ha fatto un'altra scelta. A me le cose facili non sono mai piaciute».