Comunali a Napoli: sì a Manfredi, Sergio D'Angelo pronto a ritirare la candidatura

La sostanza politica è questa: Sergio D’Angelo - candidato a sinidaco con la lista “Tutto il bello di Napoli” - è pronto di qui a qualche giorno a convergere sul progetto di Gaetano Manfredi, anche lui in corsa per il Comune e sostenuto dal centrosinistra e dal M5S. Vale a dire che D’Angelo è pronto al passo indietro - o meglio - al passo di lato come dicono i politicamente coretti. Sono ore di riflessione per il “manager dei poveri” a capo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati