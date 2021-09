Elezioni a Napoli, Tajani: «Chi ha lasciato Forza Italia per altri sarà irrilevante, i candidati non portano via voti»

«Chi ha lasciato Forza Italia per candidarsi in altre liste, come sempre dimostrato nella storia, è stato condannato all'irrilevanza perché gli elettori votano i simboli prima di tutto». Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani a Napoli, per un incontro a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Catello Maresca, commentando il passaggio nelle liste a sostegno del centrosinistra di alcuni ex esponenti Fi come, pur senza nominarlo, l'ex coordinatore di Fi fino ad aprile a Napoli Stanislao Lanzotti.

«Gli elettori - ha spiegato - scelgono nella lista le persone da votare ma non è che un candidato si porta via i voti della lista, questo è stato dimostrato in tutte le elezioni».