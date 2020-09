Pompei ha scelto il suo sindaco. Sarà Carmine Lo Sapio ad indossare la fascia tricolore della città mariana. Lo Sapio, che guiderà la città degli Scavi e del Santuario per i prossimi 5 anni, chiaramente commosso per la vittoria ha detto che «ha vinto la città di Pompei, hanno vinto i cittadini. Non aspetterò la proclamazione dei consiglieri comunali - ha annunciato a caldo il neo sindaco, inizierò a lavorare per Pompei dall'istante in cui mi verrà notificata la mia proclamazione. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e votato che, oramai, reputo tutti miei familiari».

Lo Sapio ha ottenuto il 50,2 per cento delle preferenze, con 7.300 voti, superando la quota necessaria del 50% + 1 per vincere al primo turno. Al suo fianco le liste Pompei Popolare, Campania Libera, Patto per Pompei, Amici Insieme per Pompei, Programma Democratico, Uniti per Pompei e Rinascita Pompei.

