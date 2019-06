Dalla Lega al Pd, via alla lunga corsa alla Regione Campania (ma con le civiche)

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Giugno 2019, 07:00

C'è un'unica certezza che emerge da questo turno di ballottaggi: se il centrodestra, purché a trazione leghista, avanza ovunque in Italia, arretra invece, e di brutto, in Campania con i candidati sindaco in prevalenza di Fi. Perché, Castel Volturno a parte, perde quasi tutte le sfide dirette nei comuni. Ha vinto allora il Pd? Nemmeno perché ha vinto, in generale il centrosinistra, e il partito di Zingaretti ha prevalso solo alleandosi con progetti civici locali e comunque senza mai adottare il simbolo. E, in alcuni casi, vedi Casoria ed Avellino, ha vinto sì il centrosinistra ma mettendo fuori gioco il candidato ufficiale del Partito democratico. E, in questo nuovo quadro politico, torna in mente una vecchia strategia deluchiana per le elezioni: non presentare il simbolo del partito, come ha fatto per anni nella sua Salerno. E infatti non c'è il simbolo Pd a Paestum, nel salernitano, dove vince il deluchianissimo Franco Alfieri mentre a Casoria e Casavatore le liste locali di Campania Libera fanno fuori il candidato del Pd stesso. In piccolo, la stessa cosa che è accaduta anche ad Avellino, dove perde il candidato ufficiale democrat a favore di Gianluca Festa, zingarettiano e iscritto del Pd, ma civico.