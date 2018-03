Domenica 4 Marzo 2018, 12:15

Cori da stadio per il candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, davanti alla scuola di via Pertini a Pomigliano d'Arco dove si è recato a votare nel seggio numero 18 del plesso Sulmona. Al grido «presidente, presidente», una folla di cittadini ha accolto l'arrivo di Di Maio rendendogli difficoltoso il tragitto fino al seggio.«È sempre un'emozione essere qui - ha detto Di Maio - c'è gente che per cinque anni ha lottato per cambiare le cose, che hanno fatto un vero percorso con noi». Il candidato premier si è messo in fila insieme ad un gruppo di cittadini e di supporter che gli chiedevano di scattare selfie insieme.