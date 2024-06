Anzitutto bisogna partire da un dato inequivocabile: se il Pd vola al 24 per cento non è per la sostanziale tenuta di regioni rosse, come Toscana ed Emilia, quanto per le percentuali di Campania e Puglia. Regioni, quest’ultime, presidiate dai «cacicchi (per usare le parole della Schlein al suo insediamento al Nazareno)» Vincenzo De Luca e Michele Emiliano. Questo per dire come, se pure già sono partite le grandi manovre per stoppare il terzo mandato, sarà molto difficile chiudere la stagione politica dell’ex sindaco alla guida della Campania.

D’altronde ieri De Luca rivendica il suo ruolo nonostante sulle Europee si sia sostanzialmente defilato. «Nel voto meridionale l’area di governo è minoritaria. La battaglia contro l’Autonomia differenziata e contro il blocco dei fondi di coesione, il peso dell’area di sofferenza sociale, il voto giovanile, hanno lanciato un segnale forte sul piano nazionale. La battaglia per la tutela del Sud prosegue con maggiore forza», scrive in mattinata sui social.

Non una parola, non un sibilo, sul Pd che rimane comunque il suo partito ma solo il ribadire quel ruolo, il suo, che si è cucito addosso, di difensore del Sud. A prescindere dai partiti. O «Nonostante il Pd», per parafrasare il suo pamphlet antidem contro la Schlein. Anche se quel 24 per cento mette al riparo l’«odiata» segretaria da dimissioni e, anzi, la salda alla poltrona più alta del Nazareno. Nonostante De Luca avesse scommesso il contrario. Niente. Anzi il partito cresce non solo rispetto alle Europee ma anche alle ultime politiche. «Il Pd ottiene un risultato straordinario: in Campania è il primo partito con il 22,2 per cento. Rispetto alle politiche del 2022 la crescita è davvero formidabile: più 6,3 e più 74mila voti», sottolinea Antonio Misiani, parlamentare e nominato commissario del Pd dalla Schlien proprio per sottrarre il partito dalle mani del governatore.

Dall’altro lato i risultati degli eletti dem all’Europarlamento, di cui nessuno riconducibile direttamente a De Luca. Non la capolista Lucia Annunziata o Antonio Decaro, né tantomeno Pina Picierno o, peggio, il giornalista Sandro Ruotolo. Più vicino solo Lello Topo che, però, ora forte dei suoi 127mila voti, tenderà ad affrancarsi per fare rotta propria all’interno del partito. Nazionale e locale. Senza contare un dato. A Salerno città, la roccaforte del governatore: avanza minaccioso Fratelli d’Italia da sempre radicata in provincia.

E infatti se in tutta la Campania vince il Pd, nel salernitano il partito della Meloni (grazie al viceministro Edmondo Cirielli) vola al 27,4 per cento mentre il Pd s’inchioda 21,4. A Salerno città, il moloch deluchiano per eccellenza invece non vince Topo, il suo nome: meglio di lui fanno Lucia Annunziata e Sandro Ruotolo, ovvero i due candidati più vicini alla segretaria Elly Schlein. Dettagli che spiegano come qualcosa del potere del governatore inizia a scricchiolare e al Nazareno a trazione Schlein lo sanno bene.

E se il governatore aveva scommesso su un Pd sotto il 20 per cento con conseguente addio della segretaria, dall’altro lato ora si scommette sulla chiusura della sua parabola politica. Grazie ad un partito molto più forte, più radicato in Campania dove guadagna consensi, e con la convinzione che i grillini dopo questa disfatta siano pronti ad allearsi nelle prossime sfide. A cominciare proprio dalla corsa per palazzo Santa Lucia che il centrodestra dopo un decennio sogna di espugnare.

E l’unico modo è chiudere su una coalizione che ricalchi quella di palazzo San Giacomo. Una squadra larga in cui tutti fanno la differenza. Anche i piccoli. «Il 7 per cento che abbiamo raccolto in Campania come Stati unità d'Europa, oltre a essere il dato più alto d’Italia, è un punto di partenza determinante e imprescindibile su cui costruire il prossimo progetto di governo regionale in cui i riformisti, uniti, possono fare la differenza», avverte già, non a caso, Armando Cesaro, responsabile nazionale degli enti locali di Italia Viva. «Le europee confermano, grazie anche al bel risultato di Avs, che la strada giusta per un Pd pilastro di una coalizione tutta da costruire è quella del pluralismo interno e del riformismo», analizza la senatrice dem Valeria Valente.

E nella prossima sfida regionale, lo sanno bene i vertici nazionali del Pd, serve l’aiuto di tutti. Un disegno complessivo, in cui ognuno abbia la sua parte di protagonismo, se si vuole individuare un risiko alternativo a Vincenzo De Luca. Chiusa la squadra, poi si vedrà sul nome del candidato presidente. Sicuro non quello di De Luca che i grillini assolutamente non vogliono. Ragionamenti che si facevano già domenica notte quando i risultati del Pd regalavano percentuali che lo stesso partito non si aspettava.

Con il governatore che, state pronti, nei prossimi mesi venderà cara la pelle. Fuori e dentro il partito. Disposto sino all’ultimo a modificare norme e leggi per superare il vincolo del doppio mandato. E, quindi, utilizzare il modello Veneto usato già dal collega Zaia: recepire la legge nazionale del limite dei due mandati e far ripartire da lì il contatore.

«Noi andremo avanti perché non abbiamo recepito la vecchia legge nazionale, i due mandati scattano da quando la recepiremo. Quindi andremo avanti, nei secoli dei secoli», ama ripetere. Ma con il rischio di ricorsi alla Corte costituzionale. Altra strada una legge regionale di tipo parlamentare sul modello della Valle d’Aosta: farsi eleggere cioè non direttamente ma dai consiglieri regionali.