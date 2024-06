Come hanno votato nelle Municipalità i napoletani? Chi ha vinto e chi ha perso? Ebbene il punto di partenza è che in città il 75% dei voti è andato al cosiddetto “campo largo”, al centrosinistra, ovvero a Pd, M5s e Alleanza Verdi e Sinistra che si piazza quale terzo partito di quella parte politica. Con i moderati che in questa tornata hanno raccolto poco perché troppo frammentati ma insieme comunque avrebbero raggiunto il 7%.

Nelle 10 Municipalità il M5S è risultato primo in sei: Terza, Quarta, Sesta, Settima, Ottava e Nona. Il Pd vince nella Prima, Seconda, Quinta e Decima. Fratelli d’Italia il partito della premier è terza forza in 4 Municipalità: Sesta, Settima, Ottava e Decima. E seconda nella Prima. Exploit di Alleanza Verdi e sinistra che è terza forza in 5 Municipalità: Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Decima. Questo il quadro generale ricordando che il primo partito a Napoli è il Pd con 26,67% che ha sorpassato il M5S che appena due anni fa alle politiche in città aveva oltre il 40 per cento e che scende al 26,58%, dai dem dista una manciata di voti ma ha perso 15 punti in due anni. Terzo partito a Napoli è Fdi con il 13,25 e quarto Alleanza Verdi e sinistra distanziato di mezzo punto con il suo 12,75% da Fdi. Forza Italia è quinta con il 6,65%.

I casi

La Lega, in questo contesto, è un grosso flop si ferma al 3,16%. Tuttavia nelle Municipalità il discusso generale Roberto Vannacci è stato il secondo più votato della Lega con 1895 preferenze preceduto solo da Carmela Rescigno che ne ha prese 2508. Vannacci nella Prima Municipalità, siamo nel salotto di Napoli cioè nei quartieri di Chiaia, Posillipo e San Ferdinando, ha preso 323 voti. Ma la migliore performance il generale la fa alla Quinta dunque all’Arenella e al Vomero. Qui c’è stato il record di affluenza con il 50% di votanti dove di preferenze ne ha raccolte 376. La Prima Municipalità è anche l’unica dove Fratelli d’Italia è la seconda forza in assoluto in città con il suo 20,5% e dove la premier Giorgia Meloni ha avuto 3046 preferenze pari al 55% dei voti di Fdi in quella Municipalità. Per la cronaca a Napoli la Meloni ha raccolto in assoluto 18.030 voti oltre la metà dei 35.447 raccolti dal suo partito a Napoli. Torniamo a Vannacci perché c’è da raccontare una curiosità. Nell’unica sezione dove la lega ha vinto, la 832 siamo a Miano all’Istituto comprensivo Kennedy, Vannacci non ha preso nessuna preferenza, cioè zero voti. In questa sezione la Lega ha raccolto 249 voti così distribuiti: 123 ciascuno per Aldo Patriciello e Carmela Rescigno e 3 Roberto Marti. Gli altri 11 candidati hanno preso tutti zero voti come Vannacci. Ancora un passaggio su Fratelli d’Italia che nella Prima municipalità vince in ben 13 sezioni. E in altre 4 sezioni dall’altra parte della città cioè a Chiaiano. Che come Miano è una dei quartieri roccaforte del M5s. Il voto è sempre oggetto di molte analisi dai politologi proprio perché spuntano delle autentiche enclave dove non te le aspetti. Stati uniti d’Europa - il partito di Matteo Renzi che è andato poco oltre il 3% - vince in sole due sezioni, la 134 e la 138, che si trovano a San Carlo all’arena si tratta di una traversa di via Foria e siamo nella Terza Municipalità, dove ha vinto il M5s che li esprime anche il presidente della Municipalità Fabio Greco. Renzi, che con il M5S non è mai stato tenero, ha trovato nella casa dei pentastellati uno spazio per il suo partito. Grazie soprattutto alla presenza di Caterina Miraglia, docente e tra le altre cose ex assessora alla Regione ai tempi di Stefano Caldoro presidente.

I vincitori

La super sorpresa è Alleanza Verdi e Sinistra una performance - 12,75% pari 34.092 voti appena 1350 in meno di Fdi - sulla quale in pochi avrebbero scommesso. E il miglior risultato del Paese. La performance più roboante, il 17,5%, Verdi e Sinistra la fanno alla Seconda Municipalità, un territorio che comprende ben 5 quartieri: Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto e San Giuseppe storicamente zone popolari e popoloso ma dove la sinistra non sempre ha avuto la meglio anzi, li è forte pure la destra e infatti Fdi si piazza sopra l’11%. A trainare lista l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano che ha preso 110 voti e Francesco Emilio Borrelli già parlamentare che di voti ne ha presi 1356. Borrelli è noto per le battaglie contro i parcheggiatori abusivi e non solo. Sinistra e Verdi sono andati forte - 15% - anche alla Decima Municipalità cioè a Bagnoli ex regno dei caschi gialli. La terza forza del campo largo ha fatto una campagna elettorale centrata su una serie di punti: le periferie, mare libero, lavoro regolare e adeguatamente retribuito, la casa e la lotta alla povertà alla mobilità sostenibile. Mossa vincente in una città che è capitale di tante cose belle come il turismo e i monumenti, ma lo è anche nella percentuale dei poveri che crescono sempre di più.

Il duello

Perde di poco il trono di primo partito a Napoli il M5S a vantaggio del Pd, però vince in sei Municipalità su 10. La sensazione è che si tratta dell’inizio di un derby che durerà almeno fino alle prossime elezioni - che senza colpi di scena saranno quelle amministrative - nel 2026 si andrà alle urne per la Regione. Dove il presidente Vincenzo De Luca è a caccia del terzo mandato ma con l’ormai campo largo vedrà uniti pentastellati e dem che per motivi diversi non vogliono concedere all’attuale governatore il terzo mandato. Il M5S si mantiene a galla perché gode ancora della luce avuta con il reddito di cittadinanza, Napoli è stata la capitale italiana dei percettori del reddito di cittadinanza.



E infatti gli ex grillini vincono e fanno l’exploit nella Settima e Ottava Municipalità. Cioè nei quartieri di Miano, Secondigliano, San Pietro a Patierno dove rinverdiscono i fasti del 2022 con un sonoro 42,5%. E Chiaiano, Marianella, Piscinola e Scampia - siamo nell’Ottava Municipalità dove portano a casa il 37%. I dem sono quelli che hanno guadagnato di più in termini percentuali perché hanno guadagnato ovunque - in tutte le Municipalità e i quartieri - dimostrando così una crescita omogenea che ha dato loro una grande forza. Nella Decima municipalità raggiungono il 33% la migliore prestazione arriva a Bagnoli e non è un caso. Il cambio di marcia sul recupero dell’area ex Italsider li ha premiati.