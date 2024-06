Astensione. Qualunque analisi del voto di Napoli non può che partire dalle urne disertate, da quei 470.232 elettori su 744.368 che nonostante i due giorni a disposizione si sono tenuti lontani dalle urne, senza nemmeno degnarsi di deporre una scheda bianca o nulla, scelta fuori moda e ormai limitata a 6.669 contestatori attivi, la metà del 2022. Ma anche tra quella minoranza di cittadini partenopei che ha depositato la scheda (37 su 100 aventi diritto) non mancano comportamenti anomali, almeno se si seguono le analisi sui flussi elettorali effettuate a caldo dall’Istituto Cattaneo sulla base dei dati reali dei singoli seggi.

Il caso più clamoroso, sia per i numeri sia per la specificità rispetto alle altre grandi città studiate da Cattaneo, è il transito di elettori dal voto per i Cinquestelle alle politiche del 25 settembre 2022 direttamente a quello per Fratelli d’Italia. A Napoli ben sedici elettori su cento del partito di Giorgia Meloni due anni fa avevano votato per il movimento di Giuseppe Conte. Un fenomeno simile si registra soltanto a Messina ma in misura decisamente meno intensa (cinque su 100) mentre nelle altre tredici città studiate il flusso da M5s a FdI se c’è è così piccolo da non avere rilevanza statistica. Lo studio esclude Roma per il ritardo nella comunicazione di dati dalle sezioni.

I tradimenti

Eppure Napoli detiene un record positivo per il movimento fondato da Beppe Grillo perché è la città tra le quindici con la maggiore fedeltà (o, se si preferisce, con il minore tasso di tradimento) dell’elettorato: a Napoli 43 su 100 hanno confermato secondo l’Istituto Cattaneo la scelta del 2022 mentre a Milano e a Bari sono stati appena 23 su 100. Tuttavia mentre nel capoluogo milanese la scelta degli ex Cinquestelle è andata soprattutto verso l’astensione (68%) e a Bari verso il Pd grazie alla calamita Antonio Decaro (67%), nel capoluogo campano la diaspora è stata diversificata, con prevalenza verso l’astensione, e un flusso più o meno equamente diviso tra formazioni di sinistra (soprattutto Pd) e l’area centrista o governativa, con appunto Fratelli d’Italia tra le destinazioni. In termini assoluti è possibile tradurre i punti percentuali in 5.750 elettori reali, cioè persone che in meno di due anni sono passati dalla fiducia in Conte a quella in Meloni.

L’analisi di Cattaneo si concentra su tre macrofenomeni: la sconfitta netta dei Cinquestelle, l’avanzata in termini percentuali (ma non di voti) di Fratelli d’Italia e la crescita sia in percentuale sia in voti del Partito democratico. Sullo sfondo restano altre valutazioni sul voto per le Europee dell’8 e 9 giugno: la crescita omogenea sul territorio nazionale di Alleanza Verdi Sinistra; il boom nelle Isole di Forza Italia; la Lega che arretra leggermente al Nord ma recupera al Sud e nelle Isole; il calo del Terzo polo, con l’eccezione della circoscrizione Italia meridionale.

Lo spoglio

A Napoli, guardando i voti reali, i Cinquestelle sono più che dimezzati passando da 145.753 a 71.074 con la percentuale scesa da 41,5% a 26,6%. Fratelli d’Italia cresce dal 12,4% al 13,2% ma con elettori ridotti da 43.656 a 35.447. Il Pd incrementa la percentuale da 17,1% a 27,7% e i voti da 60.001 a 71.323.

Una lettura approssimativa dei numeri può far pensare, per esempio, che metà abbondante degli elettori dei Cinquestelle si sia spostata verso altri partiti oppure si sia astenuta e che i restanti 71mila abbiano confermato la scelta del 2022. In realtà, «il mero confronto fra gli stock di voti dei partiti di due elezioni - rileva l’Istituto - non è sufficiente a spiegare gli spostamenti di voto effettivamente avvenuti, in quanto mascherano i reali flussi di voto che possono anche produrre saldi nulli». In altri termini, secondo l’istituto di ricerca attivo dal 1965, anche se due partiti in due successive votazioni conservassero esattamente gli stessi voti, potrebbero esserci flussi incrociati tali da bilanciarsi. Ecco perché, grazie all’incrocio dei dati seggio per seggio, l’Istituto Cattaneo è in grado di stimare i flussi reali e di ridurre da 71mila a 62.700 gli elettori M5s che hanno confermato il voto del 2022. Analogamente, si potrebbe far ritenere che il numero di consensi di Fratelli d’Italia si sia contratto a causa della minore partecipazione al voto. L’impatto del non voto si fa sentire, ovviamente. Però meno della metà dei 35.447 voti proviene da elettori 2022 di Fratelli d’Italia e il resto è raccolto da consensi in uscita da altri partiti, compresi i Cinquestelle e, in misura minore, il Pd. Il bacino di voti prevalente tra i flussi in ingresso del partito di Giorgia Meloni proviene dall’ex Terzo polo, ovvero da elettori di Matteo Renzi, Carlo Calenda ed Emma Bonino che nel 2024 sono rimasti disorientati e si sono avvicinati a uno dei principali “due poli”. Ebbene, a Napoli è decisamente prevalente la capacità attrattiva della destra visto che 18 elettori su 100 di Fratelli d’Italia (quindi 6.380) alle politiche del 2022 avevano votato per il Terzo Polo o per Più Europa. Anche il Partito democratico raccoglie dai voti in uscita dei centristi, tuttavia appena un centesimo dei suoi 71.323 consensi arriva dall’area Renzi-Calenda-Bonino. Ciò equivale a dire che ogni dieci ex elettori terzopolisti che hanno scelto tra i due principali partiti italiani a Napoli hanno preferito la premier alla sfidante Elly Schlein.

Il Partito democratico, tuttavia, dalla sua ha diversi punti di forza. Intanto è diventato il primo partito in città, inoltre ha mostrato una buona capacità attrattiva. Se per esempio a Bologna ben 84 elettori del Pd su 100 non sono altro che conferme del voto del 2022, a Napoli le conferme sono 59 su cento, con arrivi soprattutto dai Cinquestelle (28 su 100), con una dimensione del flusso superata solo a Bari.

C’è persino, rileva sempre l’istituto Cattaneo, uno scambio di flussi tra Pd e FdI. Quattro elettori su cento di Fratelli d’Italia nel 2022 avevano votato per i democratici, mentre il flusso contrario riguarda tre elettori su cento del Pd. In valori assoluti è più forte il transito da destra a sinistra, pari a 2.100 che hanno tradito Giorgia per Elly, mentre 1.400 hanno seguito la direzione contraria. Numeri modesti ma che indicano come per molti elettori non ci siano barriere ideologiche insormontabili. Siamo di fronte a un elettorato sempre più fluido per il quale la scelta tra una o l’altra formazione politica (così come tra il voto e il non voto) può dipendere dalla convinzione del momento. «Notiamo in questa elezione - sottolinea l’Istituto Cattaneo - una quota superiore a quelle normalmente registrate in passato di flussi incrociati e di apporti provenienti da diversi affluenti».