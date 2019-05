Sabato 25 Maggio 2019, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 19:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si sono concluse regolarmente le operazioni di surroga dei presidenti di seggio degli 883 seggi del Comune di Napoli per le elezioni europee di domani. Le operazioni di surroga, cominciate alle 16, hanno visto nel complesso la sostituzione di n. 105 presidenti di seggio che hanno rinunciato all'incarico. Prosegue intanto l'apertura straordinaria delle municipalità per le sostituzione delle tessere elettorali. Domani le Municipalità saranno aperte dalle 7 alle 23 per il rilascio immediato. Nel caso di esaurimento degli spazi o deterioramento sarà necessario presentare l'apposita domanda ed esibire o consegnare la vecchia tessera. Nel caso di smarrimento o di furto, la domanda dovrà essere corredata dalla denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.A Napoli il totale degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni europee di domani sono 760.398; si tratta di 356.158 uomini e 404.240 donne. Al voto per la prima volta in 4.350; 2252 uomini e 2098 donne.