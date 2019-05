Europee, Di Maio snobba Napoli: niente comizio alla vigilia delle elezioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 12:00

I Cinquestelle alle Europee, chi li ha visti? L'ultima volta a Napoli del capo politico Luigi Di Maio per parlare ad un comizio di piazza fu per chiedere l'impeachment del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Era il 28 maggio dell'anno scorso, a Largo Berlinguer, in pieno centro tra turisti divertiti e militanti infoiati. Altri tempi, quasi un'era geologica. Di lì a poco sarebbe infatti nato il governo Conte e la messa in stato d'accusa del capo dello Stato si tramutò in scuse pubbliche al Quirinale. Una volta divenuto vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Di Maio ha avuto un rapporto praticamente nullo con il capoluogo partenopeo. Più volte nella sua Pomigliano d'Arco oppure a Casoria, sia per motivi elettorali che ministeriali, a Napoli è stato assente per vari motivi. Il 19 febbraio avrebbe dovuto parlare all'Università Federico II al convegno organizzato dalle associazioni antiracket, ma i collettivi studenteschi glielo impedirono: «Fuori i traditori del Sud dalle nostre università. Gli studenti e le studentesse di Napoli non vi vogliono: per noi è surreale che un leader politico che ha costituito un governo con il partito che ha rubato 49 milioni di euro agli italiani venga a Napoli a parlare di legalità», fu la motivazione. Niente intervento pubblico, quindi. In città, Di Maio è venuto invece ad inizio mese per una visita privata alla piccola Noemi e alla sua famiglia all'ospedale Santobono, seguita da un incontro-lampo in Prefettura con i poliziotti che avevano arrestato i camorristi che ferirono la bambina in piazza Nazionale. «Appresa la notizia del risveglio di Noemi, il ministro ha cancellato tutti i programmi che aveva in agenda per andare a dare un abbraccio alla famiglia, mostrargli la vicinanza del governo e ringraziare di persona le forze dell'ordine e i medici per il servizio», spiegò il suo staff.