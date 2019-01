Elezioni europee, il piano della Lega sfondare al Sud con 4 eletti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 7 Gennaio 2019, 07:00

Congressi di primavera a parte (vedi Pd e Fi), si inizia a ragionare sulla squadra da mettere in campo per le Europee. Sfida più ardua per democrat e azzurri che sanno già come le loro truppe a Strasburgo si assottiglieranno a vantaggio delle forze di governo. Non tanto i grillini che contano di confermare i 5 eletti quanto la Lega che, per la prima volta, vedrà eletti dalla circoscrizione meridionale.Il colpaccio è 4 europarlamentari dal Meridione. Nei prossimi giorni i coordinatori regionali si vedranno con Matteo Salvini per iniziare a ragionare sul risiko dei nomi. Prova nevralgica per Salvini che considera le Europee il trampolino perfetto per sfondare in Europa e, a cascata, in Italia. Per ora sembra che i parlamentari leghisti rimarranno dove sono con l'unica certezza di mettere proprio Salvini a capolista (al Sud e nelle altre circoscrizioni come 5 anni fa). E da qui trainare gli altri da pescare nel mondo produttivo o tra alcuni sindaci di medie città del Meridione.