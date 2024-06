Il Pd accorcia un po’ il distacco con Fratelli d’Italia a livello nazionale ed è primo partito al Sud e in Campania. Franco Picarone, consigliere regionale del Pd e presidente della commissione Bilancio, che valore ha questo voto?

«Un valore enorme che segnala innanzitutto che è stata evidenziata al Mezzogiorno una sofferenza rispetto alle politiche governative. In particolare rispetto all’autonomia differenziata e al “blocco” dei Fondi sviluppo e coesione sui quali gli elettori alle urne hanno premiato il Partito democratico che ha abbracciato la lotta per non spaccare il Paese e per portare al Sud i fondi europei. Mi sembra un dato importante che segnerà il futuro in cui dovremo continuare a batterci su questi temi».

È un risultato importante per la segreteria guidata da Elly Schlein. Alla vigilia del voto la sua leadership era messa in discussione. Ora è saldamente al comando.

«Il risultato premia le politiche del Partito democratico. È stato premiato tutto il partito, a partire dalla classe dirigente locale. Penso agli ottimi risultati portati a casa da Antonio Decaro e Lello Topo. Il Pd non è il partito del leader ma il partito della classe dirigente diffusa. Gli elettori hanno premiato la qualità delle nostre liste. Ma mi faccia dire che questo risultato riporta anche il Pd come baricentro della coalizione di centrosinistra. Ora, per tornare a vincere, bisogna fare dei passi in avanti per allargarsi ai moderati. In questo senso va segnalato il risultato importante di Forza Italia, una forza moderata che cresce. Per questo bisogna guardare al precariato, alle povertà, alla sanità e al welfare, ma occorre dialogare col mondo cattolico e moderato con più incisività per allargare la competitività del partito. Questo è il banco di prova del Pd del futuro».

Però anche il Movimento 5 Stelle, nonostante il crollo verticale a livello nazionale, al Sud e in Campania tiene. Il campo largo è la soluzione giusta?

«È vero che al Sud e in Campania perde meno voti, ma è in calo anche qui. Di certo non è più forza trainante e non è il primo partito. Credo che il Movimento debba continuare il suo percorso di evoluzione che lo porti ad avere la capacità di progettare un percorso politico con le altre forze progressiste. Questa campagna elettorale è stata segnata da troppa competizione tra i leader. Dobbiamo ricominciare a parlare di politica, smetterla di litigare e costruire insieme un progetto credibile per sconfiggere la destra e l’astensionismo. Infine mi auguro che il Movimento 5 Stelle abbandoni la quota di populismo di cui ancora si trova traccia».

De Luca ha avuto vari temi di scontro con Schlein. Questo risultato lo indebolisce?

«Non credo a questo tipo di lettura. Vediamo nelle prossime settimane come il partito elabora il voto e come intende proseguire. Io credo che tutti abbiamo dato un contributo, ognuno col suo pezzettino, a questo grande risultato. E dobbiamo sentirci tutti parte di una vittoria. Anche il Pd deve avere, in questo senso, un percorso di maturazione e crescere, non approfondire fratture. Anche questa è una lezione che dobbiamo portare a casa da questo voto. E chi costruisce il cambiamento della realtà con la sua azione, come fa la Regione Campania, è meritevole di rispetto».

Superata la fase elettorale, crede che la discussione sul terzo mandato vada aperta in maniera seria?

«Credo che la cosa più importante, ora, sia consentire alla Campania di avere una sua agibilità politica e superare il commissariamento arrivando finalmente al congresso. È questo il primo passo da fare, poi si parlerà del resto».