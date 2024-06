Superate le 100mila preferenze e leader di Forza Italia che in Campania supera la doppia cifra. Fulvio Martusciello, capodelegazione uscente degli azzurri al Parlamento europeo e coordinatore regionale, viene confermato a Bruxelles e raddoppia i voti rispetto al 2019.

Deve essere soddisfatto.

«Sono felicissimo, ma non mi nascondo. Sentivo già durante la campagna elettorale che questo ottimo risultato era nell’aria. Ma non è un traguardo ascrivibile solo a me stesso. Devo ringraziare il segretario nazionale Antonio Tajani perché ci ha guidato in questa battaglia straordinaria. Devo ringraziare Paolo Del Debbio perché con il suo libro ha risvegliato tantissimi che hanno vissuto con il pensiero di Berlusconi e devo ringraziare, naturalmente, Silvio Berlusconi perché è stato ed è la mia guida politica. Ma anche tutta la classe dirigente di Forza Italia in Campania con cui abbiamo fatto squadra. E questo è solo un punto di partenza, non di arrivo. Da oggi ci rimbocchiamo le maniche per la riconquista del governo della Regione Campania, avendo in mente la data di ottobre 2025».

Partiamo dall’analisi del voto. In molti avevano cantato il “de profundis” per Forza Italia dopo la morte di Berlusconi. Invece il risultato nazionale è lusinghiero: a un passo dal 10%, davanti alla Lega e vicini al Movimento 5 Stelle.

«Non ho mai immaginato il tracollo del partito. La svolta della vita politica di Forza Italia c’è stata quando abbiamo organizzato a Paestum il “Berlusconi day”. Lì siamo tornati ad essere comunità, e siamo diventati imbattibili. Tajani tracciò la strada e disse che avremmo preso la doppia cifra e così è stato. L’evento di Paestum insieme alla grande festa di fine campagna elettorale in piazza Matteotti sono stati i due momenti pubblici che hanno rappresentato la svolta per il partito».

Anche per il dato europeo c’è da rallegrarsi dal vostro punto di vista: il Partito popolare europeo si conferma primo incontrastato. Ora, però, bisogna trovare la maggioranza in Parlamento.

«Abbiamo fatto la campagna elettorale sul voto utile a Forza Italia perché rappresenta in Europa il Ppe e avevamo ragione. Saremo parte integrante del partito che guida l’Europa e vogliamo correggere ciò che non è andato bene nell’ultima legislatura. Proprio per questo ora incontreremo von der Leyen e le diremo chiaramente che non vogliamo una maggioranza con i Verdi».

Torniamo alle questioni italiane. Il Sud si conferma bacino di voti fondamentale per Forza Italia: nella circoscrizione meridionale, e in particolare in Campania, il partito supera la soglia della doppia cifra.

«Abbiamo fatto un grandissimo risultato. Nell’agosto del 2022, quando Berlusconi mi nominò commissario del partito, erano scappati tutti e le percentuali erano bassissime. Oggi siamo con un partito in straordinaria salute. Ma per noi è solo il primo passo, vogliamo ancora crescere. Io voglio un partito aperto e meritocratico per arrivare in Campania al 30% alle Politiche e per ripartire dalle prossime Regionali».

Ha ricordato degli anni scorsi, quando in tanti si sono allontanati da Forza Italia, magari avvicinandosi alle formazioni centriste. Italia Viva e Azione, a differenza vostra, non hanno portato a casa il 4%. Se da parte di chi allora andò via, oggi, ci fosse un riavvicinamento a Fi, come sarebbe accolto?

«Dico a chi all’epoca decise di andare via che c’è ancora uno spazio politico in Forza Italia per continuare a fare politica e costruire un’alternativa. Vogliamo costruire un grande centro e prepararci alla grande battaglia delle Regionali. Non ho nessun problema personale con chi è andato verso Azione e Italia Viva, anzi ho grande stima di tutti loro. Se vorranno, possiamo costruire insieme un percorso comune come successo in Basilicata».

A proposito di Regionali, i numeri ottenuti alle Europee rafforzano l’ipotesi di un centrodestra a guida Forza Italia in Campania? Dagli alleati di centrodestra, nei giorni scorsi, c'è stata qualche frenata in questo senso.

«Penso che convenga a tutti, a chiunque voglia vincere, affidare la guida della coalizione al centro. Con gli amici di Fratelli d’Italia, poi, troveremo la soluzione più adeguata. Ma il risultato di Forza Italia in Campania e, mi consenta, anche il mio personale che mi corona come candidato più votato del centrodestra in Campania, sono dati da tenere in considerazione».

Quindi pensa ad una sua candidatura a presidente della Regione?

«Ciò che è certo è che non voglio più essere governato dal centrosinistra e avere candidati di centrodestra che giocano a perdere come accaduto nelle ultime tornate elettorali. Se la coalizione dovesse chiamarmi a questa sfida, lo farò con grande disponibilità».

Il voto al Sud vi dà una responsabilità importante anche per la partita dell’autonomia differenziata.

«Lo abbiamo già detto: o la riforma è equilibrata anche per gli interessi del Mezzogiorno oppure i parlamentari del Sud voteranno contro».