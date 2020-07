Regionali Campania 2020, Potere al Popolo presenta lista e candidato presidente

LEGGI ANCHE

Presentati a Napoli, sul lil simbolo ed i candidati dialle prossime elezioni regionali in Campania che propone come presidente. Alla presentazione, nei pressi dell'arenile di Rotonda Diaz dove gli attivisti hanno fatto tappa per la campagna ' Spiagge libere e gratis per tuttì, hanno partecipato tutti i candidati.«In anni di, di, di- denunciano in un comunicato -, quantoci hanno ridotto a vivere in una delle regioni con i tassi die dipiù alti; hanno; hanno lasciato inquinare il nostro territorio, svendendo ogni centimetro possibile di costa». « Per questo - si legge nella nota - c'è bisogno che qualcuno gli impedisca di andare avanti così, qualcuno che gli stia col fiato sul collo e difenda gli interessi e il futuro di questo popolo e di questo territorio: c'è bisogno di un».