Elezioni a Lacco Ameno, Pascale vince in Consiglio di Stato e resta sindaco

Giacomo Pascale resta sindaco di Lacco Ameno: lo ha deciso il Consiglio di Stato dopo il riconteggio delle schede del primo turno delle ultime elezioni comunali del comune isolano il cui risultato fu oggetto del ricorso di un cittadino e del capogruppo della lista sconfitta, il senatore Domenico De Siano.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Comunali a Napoli, De Siano e l'asse con Maresca: «Io da... L'ISOLA VERDE Ischia, boom di sbarchi: ci sono De Laurentiis e Spalletti tra i vip

Le amministrative dello scorso settembre si erano concluse con un singolare pareggio tra le due liste in lizza, 1541 voti ciascuna per cui era stato necessario un ulteriore turno di ballottaggio in cui aveva prevalso Pascale.

Dopo il riconteggio delle schede del primo turno, effettuato presso la Prefettura di Napoli, il Consiglio di Stato ha stabilito che i voti della lista di Pascale sono 1540 mentre quelli della lista di De Siano sono 1538.