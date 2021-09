Elezioni, Manfredi: «La coalizione progressista è ciò che serve»

«A Napoli abbiamo messo in campo una coalizione progressista che riesce a mettere insieme sinistra, forze riformiste, Pd e M5s e moderati. Questo è il modello che abbiamo messo in campo ed è quello che serve per dare una rappresentanza alla società meridionale e al Paese». Lo ha detto il candidato sindaco del centrosinistra e M5s, Gaetano Manfredi, a margine di un'iniziativa con il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli, presso il mercato Campagna Amica di Coldiretti.

