Elezioni, Manfredi: «De Luca autorevole darà una mano a Napoli»

«De Luca l'ho già incontrato e lo rivedrò nei prossimi giorni, è una persona molto autorevole che darà una mano alla città» . Lo ha detto Gaetano Manfredi, candidato sindaco a Napoli per il centrosinistra e il M5s, a Radio Crc. « Napoli - ha aggiunto Manfredi - è troppo importante per la Campania, una grande capitale del Mezzogiorno, una grande risorsa per tutti noi, e la collaborazione istituzionale con la Regione e con il governo sono le basi per costruire la rinascita della città per realizzare la città del futuro».

APPROFONDIMENTI LE MANOVRE Comunali a Napoli, mano tesa dall'ex ministro D'Angelo pronto... IL CANDIDATO Comunali a Napoli, Maresca dai 30enni che dissero no alla camorra:... VERSO LE ELEZIONI Comunali a Napoli, Manfredi accelera sulla coalizione light:...

L'ex ministro ha parlato di collaborazione anche sul debito della citta: « Napoli - ha detto - ha il triste record del debito più alto tra le grandi città. Dobbiamo liberarci da questa zavorra con un aiuto nazionale, va scorporato con un contributo statale per garantire la normale amministrazione. Se vogliamo servizi civili abbiamo bisogno anche di risorse per pagare il personale, le aziende. Ma va fatto anche un lavoro attento sull'attrazione, perché se siamo in grado di attrarre investimenti pubblici e privati questo ci garantirà una città più ricca, un reddito migliore ai suoi cittadini e anche risorse più significative per le casse comunali. Guardiamo quello che succede a Milano, ad esempio, dove l'attrazione di capitali nazionali e internazionali ha consentito di costruire una grande città europea, quello a cui noi dobbiamo aspirare. Napoli è nei fatti una grande città europea, adesso lo dobbiamo solo realizzare».