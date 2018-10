Lunedì 22 Ottobre 2018, 09:11

Sarà ballottaggio tra Pasquale Albano e Rodolfo Visconti. Il 4 novembre si sfideranno il candidato del cartello centrista, Pasquale Albano, che ha raccolto 7.659 preferenze, e Rodolfo Visconti, Pd e civiche, che dopo un lungo testa a testa è riescuto a spuntarla su Rosario Pezzella (Lega e Mcm), fermo a 4.764.Mauro Bertini, l'ex sindaco, non va oltre le 3.393 preferenze. Più staccati Teresa Giaccio e Lorenzo Alfè, che con una sola lista in appoggio sfiorano rispettivamente i duemila e i 1.200 voti. L’affluenza, bassissima, è il dato più preoccupante: cinque elettori su dieci non hanno creduto ai candidati e alle loro proposte. L’assenza dei cinquestelle si è fatta sentire eccome.