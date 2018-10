Elezioni a Marano, scritte offensive sull'auto della candidata della Lega

Giovedì 18 Ottobre 2018, 14:46

MARANO - Clima surriscaldato a Marano, dove domenica si vota per il rinnovo del Consiglio comunale dopo due anni di commissariamento per infiltrazioni della criminalità organizzata. Stamani l'ennesimo episodio finito al vaglio delle forze dell'ordine. L'autovettura di una candidata al Consiglio comunale nella lista della Lega, Teresa Aria, è stata imbrattata con scritte offensive: «Lega merda». I salvianini hanno denunciato l'accaduto ai carabinieri della locale Compagnia.Nei scorsi, invece, per le strade del centro erano comparsi alcuni striscioni con i nomi di tre politici locali, tra cui due candidati alla carica di sindaco (Pasquale Albano e Mauro Bertini, l'altro è Biagio Iacolare) accostati al nome del consorteria criminale degli Orlando, clan egemone in città da alcuni anni.