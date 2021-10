Elezioni a Napoli, Maresca attacca Manfredi: «Se fosse una persona seria dovrebbe ritirarsi»

«La sinistra cinque mesi fa ha promesso l'arrivo di 5 miliardi di euro e questo è stato il motivo per cui Manfredi si è candidato. Se Manfredi fosse serio oggi si dovrebbe ritirare perché non è arrivato un euro. Perché i napoletani devono sempre aspettare dopo le elezioni per scoprire che sono false promesse?». Lo ha detto il candidato sindaco per il centrodestra, Catello Maresca, rispetto al Patto per Napoli la cui modalità - secondo il magistrato -«è tecnicamente sbagliata».

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, De Luca annuncia De Iesu assessore al Comune e... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Alessandra Clemente show e comizio rosso:... LE ELEZIONI Elezioni a Napoli, Bassolino: «Massimo impegno per garantire...

«C'è una sentenza della Corte costituzionale che dice in maniera chiara, se la leggessero se ne renderebbero conto, che non si può spalmare il debito in 30 anni e addossarlo ai nostri figli e che l'ente deve essere un ente che merita un eventuale intervento. La nostra ricetta - ha aggiunto Maresca - è l'unica possibile da attuare tanto è che anche dall'altra parte stanno iniziando a ricredersi».

«Manfredi è sicuro di vincere? - continua Maresca - Ognuno ha le sue convinzioni. Io sono sicuro di aver fatto un lavoro straordinario di cui siamo soddisfatti e contenti. Il mio metro di valutazione è il popolo che sta con noi. Credo che Napoli sia pronta al cambiamento. Siamo in una fase importante per la città e noi siamo pronti ad assumerci la responsabilità per cambiarla. C'è grande entusiasmo e per me è stata una bellissima campagna elettorale - ha aggiunto il candidato - e continua a esserlo perché stiamo ancora continuando a girare per i quartieri per incontrare persone da cui riceviamo attestati di stima: per me è già una grandissima vittoria».