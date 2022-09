Elezioni, Martusciello: «Parlamentari campani ex di FI in Azione candidati in altre regioni»

«I parlamentari campani presenti nelle liste di Azione parlano della Campania, ma si sono candidati poi in altre regioni. Scorrendo le liste dei candidati non può non saltare all'occhio come i parlamentari campani che sono fuoriusciti da Forza Italia si siano poi candidati in altre regioni. Probabilmente sperano di non essere riconosciuti».

Lo dichiara Fulvio Martusciello, commissario regionale di Forza Italia in Campania ed europarlamentare.