Sabato 17 Febbraio 2018, 19:24 - Ultimo aggiornamento: 17-02-2018 19:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento elettorale in provincia di Napoli, a Calvizzano, per il leader della Lega Matteo Salvini. Il massimo esponente leghista sarà a Calvizzano mercoledì, alle ore 18,30 (Villa Holiday), per esporre il programma del partito in vista delle elezioni del 4 marzo. Non è casuale la scelta di Calvizzano: il piccolo comune a nord di Napoli è infatti la roccaforte di Biagio Sequino, consigliere comunale di Calvizzano, coordinatore provinciale dei salviniani e candidato (al proporzionale) alla Camera dei deputati. Nella serata di mercoledì, archiviata la parentesi Calvizzano, Matteo Salvini farà tappa anche a Caserta.