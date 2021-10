Elezioni Napoli, il voto in cifre: tutti i numeri della competizione

7 candidati sindaco a Napoli: Gaetano Manfredi, Catello Maresca, Antonio Bassolino, Alessandra Clemente, Giovanni Moscarella, Matteo Brambilla, Rosa Solombrino

776.751 cittadini chiamati a votare, un diritto-dovere

47,19 per cento il dato definitivo dell'affluenza ai seggi, in netto calo rispetto alle amministrative 2016 (con il 54,12 per cento i votanti al primo turno) ma il dato è più alto di un punto rispetto alle regionali dell'autunno scorso, quando nel capoluogo campano votò il 46,1 per cento degli aventi diritto

13 liste a sostegno di Gaetano Manfredi, il numero più alto: dal Pd al M5s, agli altri partiti. Senza trascurare le "civiche"

258 rinunce tra i presidenti di seggio su 884 designati, un record che ha costretto a cercare i sostituti fino a notte

30.000 tessere elettorali consegnate il 3 e il 4 ottobre, nei gorni delle elezioni

2 schede elettorali compilate nel segreto dell'urna: una per scegliere il sindaco e i consiglieri comunali, l'altra per votare i presidenti e i consiglieri nelle dieci Municipalità

6 capoluoghi di regione al voto: oltre a Napoli, Bologna, Milano, Roma, Torino e Trieste. Più 13 capoluoghi di provincia: Benevento, Caserta, Cosenza, Grosseto, Isernia, Latina, Novara, Pordenone, Ravenna, Rimini, Salerno, Savona e Varese