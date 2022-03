Città metropolitana, ecco gli eletti ​in Consiglio: i nomi e i più votati

Sette Consiglieri a testa per la lista Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana e la lista Napoli Metropolitana, tre per Territori in Movimento, due per Forza Italia, e uno ciascuno per le liste Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni, Grande Napoli, Progresso e Legalità con Catello Maresca, Lega – Con Salvini e I Territori in Azione. È questo l’esito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Metropolitano di Napoli tenutesi nella giornata di ieri presso la sede di piazza Matteotti, che hanno visto la partecipazione al voto di 1.446 aventi diritto su 1.493, pari al 96,85%.

APPROFONDIMENTI LE ELEZIONI Elezioni Città Metropolitana di Napoli, vincono le due liste... LE ELEZIONI Elezioni Città Metropolitana di Napoli: approvate le 11 liste LE ELEZIONI Città Metropolitana di Napoli, liste al rush finale: debutta...

Lo spoglio si è svolto questa mattina, mentre in serata l’Ufficio Elettorale all’uopo costituito presso la Città Metropolitana di Napoli ha comunicato i risultati ufficiali, consentendo al Sindaco Metropolitano, Gaetano Manfredi, di procedere alla proclamazione.

Dionigi Gaudioso, Ilaria Abagnale, Antonio Caiazzo, Sergio Colella, Felice Sorrentino, Giuseppe Sommese e Rosario Andreozzi sono stati eletti per la lista Napoli Metropolitana, mentre per la lista Progressisti e Riformisti entrano in Consiglio Giuseppe Cirillo, Carmine Lo Sapio, Antonio Sabino, Giuseppe Bencivenga, Marco Del Prete, Luciano Borrelli e Giuseppe Tito. I tre che siederanno a Santa Maria la Nova tra le fila della lista Territori in Movimento sono Salvatore Cioffi, Salvatore Flocco e Salvatore Pezzella, mentre Forza Italia sarà rappresentata da Massimo Pelliccia e Salvatore Guangi. Il Consigliere di Fratelli d’Italia è Giuseppe Nocerino, quello di Grande Napoli è Luigi Grimaldi, mentre Vincenzo Cirillo è stato eletto con Progresso e Legalità, Domenico Esposito Alaia con la Lega e Domenico Marrazzo con I Territori in Azione. Dei 24 eletti, cinque sono Consiglieri al Comune di Napoli – nel 2016 furono 6, mentre nel 2014 furono ben 12 - nove sono i Sindaci e 10 i Consiglieri che provengono dai Comuni dell’area metropolitana. Cinque gli uscenti riconfermati (Caiazzo aveva lasciato per un breve periodo), 19 quelli che varcheranno per la prima volta l’uscio di Santa Maria la Nova.

Di seguito l’elenco degli eletti per lista, in ordine di preferenze ottenute, con la carica ricoperta nel Comune di appartenenza:



LISTA N. 1 – Fratelli d’Italia - Giorgia Meloni

GIUSEPPE NOCERINO – Consigliere Comune di Somma Vesuviana

LISTA N. 2 – Forza Italia

MASSIMO PELLICCIA – Sindaco Comune di Casalnuovo

SALVATORE GUANGI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 3 – Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana

GIUSEPPE CIRILLO – Sindaco di Cardito

CARMINE LO SAPIO – Sindaco di Pompei

ANTONIO SABINO – Sindaco di Quarto

GIUSEPPE BENCIVENGA – Sindaco di Frattaminore

MARCO DEL PRETE – Sindaco di Frattamaggiore

LUCIANO BORRELLI – Consigliere Comune di Calvizzano

GIUSEPPE TITO – Sindaco di Meta

LISTA N. 5 – Grande Napoli

LUIGI GRIMALDI – Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 6 – Napoli Metropolitana

DIONIGI GAUDIOSO – Sindaco di Barano d’Ischia

ILARIA ABAGNALE – Sindaco di Sant’Antonio Abate

SERGIO COLELLA – Consigliere Comune di Napoli

ANTONIO CAIAZZO – Consigliere Comune di Afragola

FELICE SORRENTINO – Consigliere Comune di Poggiomarino

GIUSEPPE SOMMESE - Consigliere Comune di Somma Vesuviana

ROSARIO ANDREOZZI - Consigliere Comune di Napoli

LISTA N. 7 – Progresso e Legalità con Catello Maresca

VINCENZO CIRILLO - Consigliere Comune di Trecase

LISTA N. 9 – Lega – Con Salvini

DOMENICO ESPOSITO ALAIA - Consigliere Comune di Castello di Cisterna

LISTA N. 10 – I Territori in Azione

DOMENICO MARRAZZO - Consigliere Comune di Qualiano

LISTA N. 11 – Territori in Movimento

SALVATORE CIOFFI - Consigliere Comune di Pomigliano d’Arco

SALVATORE FLOCCO - Consigliere Comune di Napoli

SALVATORE PEZZELLA - Consigliere Comune di Giugliano in Campania