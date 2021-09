Elezioni Ordine dei commercialisti di Napoli, Maurizio Corciulo presenta la lista

In un incontro-dibattito è stata presentata ieri la lista “Cambiamo Insieme – Maurizio Corciulo Presidente” che si presenterà per le elezioni dell’11 e 12 ottobre del Consiglio del Collegio dei Revisori e del Comitato Pari Opportunità dell'Ordine e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

Sono 31 i candidati della lista guidata da Maurizio Corciulo alla Presidenza dell'Odcec di Napoli e da Renato Rivieccio per la presidenza di Collegio.

«Cambiamo Insieme è un'unione di forze, una lista che nasce par raggiungere degli obiettivi da troppo tempo attesi per l'Ordine di Napoli. Pensiamo, ad esempio, di attuare un patto intergenerazionale con i giovani commercialisti, alla necessità di dare maggiore valore alla quota associativa in termini di ritorno con supporto e servizi per gli iscritti, al bisogno di innovare e digitalizzare la professione e a quello di incrementare i rapporti e le relazioni con le istituzioni. Fondamentale anche la realizzazione di una commissione di ascolto delle delegazioni territoriali». Queste le parole del candidato presidente Corciulo.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi iscritti all’Odcec, nel rispetto delle norme anti-covid, all’interno del salone del Circolo degli Artisti in piazza Trieste e Trento. La presentazione è stata trasmessa anche online sulla pagina “Cambiamo Insieme” su Facebook per consentire la visione-partecipazione a moltissimi commercialisti anche da remoto.

«Come iscritti all'Ordine ci sentiamo tutti una grande famiglia - ha sottolinea Corciulo - Sono molti i problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno come professionisti. Il commercialista, nonostante le responsabilità, viene visto come un mero esecutore e come organo di controllo per conto dello Stato. Il valore del commercialista è in realtà ben diverso, pensiamo ad esempio al suo ruolo indispensabile negli uffici giudiziari. Più in generale, poi, il commercialista è colui che conosce veramente la realtà dell'economia di un territorio. Come professionisti siamo consapevoli del nostro importante compito e come candidati a queste elezioni dell'Odcec di Napoli ci sentiamo responsabili. Per l'11 e il 12 ottobre non vogliamo passerelle, ma in campo persone che si mettano davvero a disposizione dei loro colleghi».