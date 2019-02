Elezioni Ordine degli Avvocati di Napoli, tra due ex un patto anti-Tafuri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 5 Febbraio 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi manovre, anche se rigorosamente sotto traccia. Studi professionali in fibrillazione, calma piatta in Tribunale, dove lo strepito pre-elettorale ha lasciato il passo alla classica melina politica. Due giorni dopo il voto che ha portato alle urne oltre settemila professionisti, lo scenario è chiaro a tutti in vista della definizione delle nuove cariche di vertice del consiglio dell'ordine degli avvocati.Numeri e strategie politiche sono sotto gli occhi di tutti e il conto alla rovescia è virtualmente iniziato: di qui a qualche giorno, probabilmente martedì prossimo, sarà il consigliere veterano Roberto Fiore a convocare la prima seduta del nuovo consiglio dell'ordine degli avvocati.Un'assemblea con un compito tutt'altro semplice, visti gli equilibri in campo: definire la nomina del presidente, del segretario, del tesoriere, dei due vicepresidenti, oltre a distribuire deleghe per le rispettive aree di competenza penale e civile.