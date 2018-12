Elezioni Ordine degli avvocati, è scontro sui «signori del voto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 31 Dicembre 2018, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come una slavina, decine di commenti in favore di chi ha sollevato il problema. Parliamo della questione della candidabilità degli avvocati, all'indomani dell'intervento della Cassazione che pone limiti alla carriera degli aspiranti consiglieri: no al terzo mandato consecutivo, necessario assicurare turnazione e ricambio generazionale. Un punto sul quale il dibattito è aperto, all'indomani della presentazione delle liste (a Napoli i termini scadevano sabato mattina) in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine degli avvocati per il prossimo 28 gennaio. Sono due le voci che hanno sollevato il caso: quelle della penalista Barbara Berardi che ha deciso di uscire dalla lista «Evoluzione forense», in disaccordo con la scelta del suo leader, l'avvocato Armando Rossi (già presidente del Consiglio) di confermare la sua candidatura; e quella del penalista Mario Papa, in passato presidente nazionale Aiga, che si dice «meravigliato per il silenzio assordante delle grandi figure del mondo forense campano, di fronte al tentativo di sovvertire dei principi di civiltà ribaditi di recente dal supremo organo giudicante. Insomma - aggiunge - chi ha fatto due mandati consecutivi non può stare lì ad usare il pallottoliere, ma deve fare un passo indietro e lasciare spazio agli altri».