Elezioni Ordine dei Medici di Napoli, l'appello: «Votazione telematica online»

Il movimento di medici identificati sotto la sigla «OrdiNataMente» chiede che le elezioni della categoria medica si tengano con votazione telematica online, «al fine di evitare inutili e dannosi assembramenti di migliaia di medici in un unico ambiente stretto ed inadeguato. Una richiesta guidata da buon senso e razionalità, per la salvaguardia della salute di tutti i medici e, quindi, dell'assistenza sanitaria in Campania, una delle regioni più duramente colpite in questa seconda ondata di contagi», è scritto in una nota.

Per i medici di «OrdiNataMente», «l'Ordine riveste un'importanza cruciale nel mondo sanitario così come nella società civile, essendo la casa professionale e il primo organo della tutela della salute dei cittadini tutti. Le prossime elezioni per il rinnovo dell'ordine dei Medici di Napoli, la cui scadenza è ormai imminente, rappresentano, quindi, un primo appuntamento che potrebbe essere di esempio per tutti. Di recente si sono tenute le elezioni amministrative in vari comuni e regioni e, da più parti, si è visto, nei comizi elettorali, una delle cause della ripresa di vigore della pandemia in Italia». Proprio per questo motivo, «OrdiNataMente» crede che «sarebbe il caso di scongiurare qualsiasi potenziale rischio di contagio, rischio che sarebbe elevatissimo in una elezione in presenza in cui dovranno votare circa 25.000 medici in una sola stanza, con sicuro assembramento nella sede di votazione. Basterebbe una sola persona Covid-positiva asintomatica a creare uno scenario apocalittico, con una possibile diffusione del contagio non solo tra i presenti (che significherebbe mettere a rischio la salute di tutti i medici) ma anche tra i pazienti. Senza trascurare che una diffusione della positività tra i medici porterebbe ad una drastica riduzione del personale sanitario, in un momento in cui c'è già una carenza organica enorme, come dichiarato dallo stesso presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca».

A supporto della loro richiesta, i medici di «OrdiNataMente» citano «il recentissimo precedente delle elezioni per il rinnovo delle cariche dell'Enpam, organizzate in modalità on-line nello scorso mese di giugno, che hanno garantito il diritto alla partecipazione a tutti gli iscritti salvaguardandone la salute, dimostrandosi un meccanismo affidabile, sicuro e democratico, come più volte dichiarato anche dai principali dirigenti ordinistici e sindacali (tra cui anche lo stesso presidente dell'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Napoli)». Ecco perché il movimento «è certo di incontrare il parere favorevole di tutti i colleghi nell'accogliere la proposta e nell'attivarsi per renderla fattibile».

