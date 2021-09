Elezioni Ordine dei commercialisti di Napoli: «Evitare assembramenti, sì alle votazioni da remoto»

«Votare da remoto utilizzando l’apposita piattaforma, creata per consentire le procedure di voto online, è un diritto che garantisce a tutti i professionisti iscritti all’Odcec di potere esprimere la propria preferenza l’11 e il 12 ottobre». Così Maurizio Corciulo, candidato alla presidenza dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli per la lista Cambiamo insieme.

Il prossimo 11 e 12 ottobre saranno chiamati alle urne 4700 professionisti dell’Odcec: «Se dovesse votare anche solo il 50% degli aventi diritto, nella storica sede di piazza dei Martiri, si avrebbe un’affluenza enorme di persone che potrebbe scoraggiare molti iscritti alla partecipazione elettorale».

«In vista delle prossime elezioni chiediamo al presidente Vincenzo Moretta e ai consiglieri dell’Ordine di dare la possibilità ai professionisti iscritti di votare da remoto, così come vivamente consigliato dal presidente nazionale Miani», ha proseguito Corciulo.

«L’Ordine di Napoli ha però, sinora, scelto il voto in presenza determinando una situazione disomogenea sul piano nazionale, con i colleghi napoletani che per partecipare alle giornate elettorali dovranno necessariamente recarsi di persona presso la sede elettorale. Alla luce del relativo regolamento - ha concluso Corciulo - approvato dal ministero per la prevenzione del rischio epidemiologico, la lista “Cambiamo Insieme” ritiene doveroso che anche agli iscritti all’Odcec di Napoli venga garantito legittimamente il diritto di voto. Occorre assicurare la più ampia partecipazione possibile da parte dei colleghi e tutelare, al contempo, gli elettori dal rischio di contagio dal Covid 19».