«A Pomigliano è necessario un nuovo investimento politico. C’è bisogno di una visione innovativa integrata a quello che è il cambiamento del Paese. Pomigliano è la memoria storica industriale del nostro territorio e in quanto tale c’è bisogno di sfruttarne al massimo le potenzialità».

L’occasione di un caffè in un noto bar della città della fabbriche si è trasformata per il ministro dell’Università Gaetano Manfredi in un vero e proprio meeting tra professori con tanto di appello preliminare al voto per le comunali. Nel luogo di ristoro infatti il ministro ha incontrato un altro docente universitario, il professor Gianluca Del Mastro, candidato a sindaco della coalizione guidata da PD ed M5S.

Con loro anche il rettore emerito dell’Università del Sannio, nonché pomiglianese doc, Aniello Cimitile, e l’ex sindaco del centrosinistra Antonio Della Ratta, noto cardiologo. Hanno tenuto insieme un dibattito nel giardino attrezzato della struttura ricettiva sul futuro politico, culturale, sociale ed economico dell’area a oriente di Napoli.

