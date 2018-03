Fico torna a Napoli tra selfie e applausi: «Commosso dall'affetto della gente»

Domenica 25 Marzo 2018, 18:43

Giornata di relax per il neo presidente della Camera, Roberto Fico, rimasto a Roma dopo la sua elezione alla terza carica dello Stato. Oggi Fico ha pranzato con la compagna e altri amici a Roma e subito dopo ha preso un treno - «Freccia rossa, seconda classe» - direzione Napoli, dove passerà la serata con amici e famiglia. Con la passeggiata verso il Quirinale, del resto, il nuovo presidente della Camera aveva voluto subito dare un segnale di sobrietà al suo mandato.Giunto a Napoli, Fico è stato riconosciuto e avvicinato dai viaggiatori che erano in attesa alla Stazione centrale di Napoli e non si è sottratto neanche alla richiesta di qualche selfie mentre spingeva il trolley. All'esterno della stazione poi si è messo in fila per salire a bordo di un taxi. Con i tassisti ha scambiato qualche battuta prima di entrare in auto.«Un'emozione fortissima tornare oggi a Napoli, qualcosa di straordinario, tornare come terza carica dello Stato. C'è un affetto delle persone che mi commuove, Napoli e l'Italia intera si aspettano tanto», ha detto il neo presidente della Camera avvicinato dall'Ansa. Poi è salito sul taxi verso casa: «Non deve cambiare nulla da questo punto di vista - ha affermato - per me è molto importante. Oggi in treno, seconda classe, taxi. Tutto deve rimanere semplice e umile».