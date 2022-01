Grandi elettori, la deputata napoletana Doriana Sarli non vota: «Ho il Covid, non sono nelle condizioni di uscire»

«Oggi non potrò partecipare al voto per l’elezione del Presidente della Repubblica - scrive su Facebook Doriana Sarli, deputata napoletana del Movimento 5 Stelle -, ho il coronavirus e non sono ancora nelle condizioni di uscire ed esprimere la mia preferenza utilizzando il seggio predisposto a Montecitorio per i positivi».

«Come annunciato - continua - avrei votato il professor Paolo Maddalena, una figura super partes lontana da appartenenze politiche. Magistrato, docente universitario, ex Vice-Presidente della Corte Costituzionale. Questa scelta è l’espressione del lavoro di un gruppo eterogeneo di colleghi che è riuscito a trovare nella figura di Maddalena una posizione condivisa. La dimostrazione che anche tra gruppi politici diversi si può convergere per esprimere un candidato di altissimo spessore e contrastare nomi irricevibili».

«Maddalena è da sempre impegnato nell'incessante difesa dei beni pubblici demaniali e nel rispetto della Costituzione. Beni e valori che sono sotto costante attacco da 30 anni e che ora, con il Governo Draghi e il commissariamento delle istituzioni, rischiano di essere smantellati definitivamente», conclude.

Alle elezioni politiche del 2018 Sarli ha battuto con più di 55mila voti sia il candidato del centrosinistra Paolo Siani, che il candidato del centrodestra Giuseppina Sorvillo, diventando così deputata. Nello stesso anno è tra i membri del M5S favorevoli alle modifiche del testo del decreto «Sicurezza».