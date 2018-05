Sabato 12 Maggio 2018, 16:51 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla fine Candida Sabatino, la 90enne pasionaria della sinistra di Qualiano, non correrà per la lista dei Verdi. L'annuncio della candidatura al Consiglio comunale, che sarà rinnovato con la tornata elettorale del 10 giugno, era stato dato nei giorni scorsi dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.L'arzilla signora, vedova e madre di otto figli, sette femmine e un maschio, si era dichiarata pronta a partecipare all'imminente contesta elettorale, ma ragioni di natura personale e familiare l'hanno indotta - seppur in extremis - a rinunciare alla candidatura.