Elezioni regionali 2020, ipotesi voto estivo: «In Campania pronti sempre»

Ora la sfida la lancia lui, il governatore della Campania Vincenzo De Luca, raccogliendo l'assist fornitogli da Giovanni Toti suo omologo in Liguria, ma che appartiene allo schieramento di centrodestra. De Luca - questo trapela - «è pronto alle elezioni in qualsiasi data si terranno». Il tema è appunto la data delle regionali, si doveva votare a giugno, poi causa il Coronavirus sono slittate a data da destinarsi. Probabilmente in autunno. Toti, in una intervista al Corriere della Sera, asserisce di averne parlato con il ministro dell'Interno Lamorgese e con appunto De Luca e Zaia presidente del Veneto. Per Toti si rischierebbe uno slittamento ulteriore, oltre l'autunno del voto e lui vorrebbe invece «anticipare la data» perché - la sostanza del suo ragionamento - la democrazia non può essere sospesa «ed è d'accordo anche De Luca» conclude.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

, non una novità il dialogo trasversale tra i governatori e qualsiasi amministratore pubblico a prescindere dal colore politico. Li è nata la convergenza sul tema della data delle elezioni regionali sulla scorta anche della simpatia che questi enti stanno riscuotendo nei confronti dei cittadini, rispetto ad alcune decisioni del governo, sempre sulla spinosa materia dell'emergenza sanitaria. Con De Luca che non si è sottratto al confronto con Toti: «» la posizione di De Luca. L'ex sindaco di Salerno - questa la sensazione - è in netta risalita agli occhi dei cittadini, una percezione che lo stesso De Luca ha ben chiara. Ma, soprattutto, dal suo partito, il Pd, da quando è iniziata l'emergenza da Coronavirus il fuoco amico si è quasi spento e chi lo pratica ancora al momento spara a salve. Una situazione radicalmente diversa, se non ribaltata, rispetto a prima dell'emergenza da contagio. Quando la linea formale del partito era quella di sostenere De Luca nella corsa al secondo mandato a governatore, ma poi c'era un tavolo parallelo sia interno ai dem che con gli alleati di governo, a partire dal M5s, dove la possibilità di praticare un'intesa su un altro candidato era contemplata. Basta ricordare la trattativa sul nome del ministro dell'Ambiente pentastellato Sergio Costa. Non è che nel Pd questi equilibri interni, soprattutto a livello romano siano cambiati, però di certo è più difficile per i dem immaginare la corsa alla Regione senza avere come protagonista il presidente uscente. De Luca grazie all'emergenza ora è più forte. Il suo profilo da sceriffo, con un temperamento focoso e dai modi duri e non sempre da gentleman, lo stanno portando di nuovo alla ribalta. Tanto che lo stesso De Luca non vedrebbe male andare al voto presto per passare all'incasso. Resta il punto interrogativo sull'alleanza che lo dovrebbe sostenere. Il M5S resta sulla sua posizione «mai con De Luca». Gli arancioni del sindaco Luigi de Magistris la pensano allo stesso modo e lo stesso sindaco - con lo slittamento della data per le regionali - potrebbe effettivamente cimentarsi nella contesa elettorale senza nemmeno lasciare la fascia tricolore. E la Sinistra allo stesso modo ha manifestato grandi dubbi sulla ricandidatura di De Luca. Per lui sarebbe la terza discesa in campo e lo sfidante più accreditato in questo momento è Stefano Caldoro del centrodestra anche lui ex governatore. Insomma situazione che sembrerebbe volgere a favore di De Luca ma in politica il tempo è una variabile importantissima, se passa il momento magico poi è dura riafferrarlo.Per il Partito democratico è il segretario metropolitanoa parlare sulla questione date: «Ragionerei più su come pianificare la fase due e la ripartenza socioeconomica anziché avventurarmi in una discussione surreale su una possibile data delle elezioni che credo sia francamente prematura. In questa fase le priorità temo siano ben altre. È chiaro che se le scelte saranno diverse, il Pd si farà trovare pronto per affrontare la campagna elettorale».