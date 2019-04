Regionali Campania, 5Stelle all'attacco: «Inciucio tra De Luca e la Lega»

Mercoledì 10 Aprile 2019, 16:27 - Ultimo aggiornamento: 10-04-2019 16:28

«Il coordinatore regionale della Lega Cantalamessa invoca un nuovo commissario per la sanità in Campania, ma viene smentito nelle stesse ore dal viceministro del suo partito Garavaglia che annuncia la fine del commissariamento. Una squallida gag recitata sulla pelle e la salute dei campani, il cui fine potrebbe essere quello di coprire un'amara verità che questa vicenda ha portato allo scoperto: un possibile accordo in Campania tra il partito di Salvini e il governatore De Luca in vista delle regionali 2020». Lo dichiara Valeria Ciarambino, consigliere regionale campano del Movimento 5 Stelle.«Non vogliamo pensare - aggiunge Ciarambino - che sia in atto un vergognoso inciucio che si starebbe realizzando sulla pelle e la salute dei nostri cittadini, alle prese con una sanità da Terzo Mondo, con servizi inefficienti, ospedali che crollano, degenti ricoperti di formiche o curati sul pavimento e nosocomi insicuri che non hanno neppure l'autorizzazione all'esercizio né i certificati antincendio e che per questo andrebbero addirittura chiusi».​Ciarambino chiama in causa Gianluca Cantalamessa, parlamentare della Lega e coordinatore regionale del partito in Campania: «Appena ieri invocava un nuovo commissario - dice Ciarambino - ci dimostri con i fatti quanto vale la sua parola. O saremo costretti a dedurne che il suo partito ha trovato un possibile alleato nell'uomo che non intende togliere le mani dalla nostra sanità, per continuare a dispensare nomine fiduciarie e avere campo libero nel portare avanti una sistematica opera di smantellamento del pubblico per favorire il privato, spianandosi così la strada verso le regionali del 2020».