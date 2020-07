«Case popolari di Ponticelli, un solo ascensore guasto e anziani e disabili prigionieri»

«A Ponticelli, nelle case popolari di via Luigi Franciosa, c'è un solo ascensore che serve 140 famiglie. È vecchio di 40 anni. Si blocca a giorni alterni. Gli anziani e i disabili in carrozzina che abitano i piani alti restano prigionieri in casa. Non possono uscire, non possono rientrare. Bisogna fare subito qualcosa per restituire a queste persone un servizio efficiente. Basta poco per risolvere un grande problema». È l'appello di Dino Di Palma, coordinatore di Europa Verde in Campania.



