Elezioni regionali in Campania, tocca a Forza Italia il candidato ma il nome non c'è

Martedì 8 Ottobre 2019, 07:30

Se Pd e M5S in Campania non riescono a calare sul territorio la nuova alleanza di Governo, il centrodestra non brilla per iniziative. C'è, però, un elemento nuovo che potrebbe accelerare il percorso verso le regionali del prossimo anno. Alla riunione di due giorni fa tra i leader nazionali Berlusconi, Salvini e Meloni, è stata avviata la distribuzione di massima delle Regioni al voto. Al Sud, almeno in attesa di nuovi vertici soprattutto dopo le regionali in Umbria del 27, ci sarebbe questa suddivisione: la candidatura in Puglia a un esponente indicato dall'ex governatore Raffaele Fitto in quota Fratelli d'Italia, la Campania e la Calabria a un candidato indicato da Forza Italia.