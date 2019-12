Chiamate in squadra sin dall'inizio, dal luglio del 2015. Sono le tre assessore chiamate a Santa Lucia dall'appena insediato governatore De Luca per i loro profili tecnici. Nulla a che fare con la politica sino ad allora per Sonia Palmeri, Lucia Fortini e Chiara Marciani che però ora stanno scaldando i motori per candidarsi alle prossime regionali.



LO SCENARIO

Strategia condivisa con il governatore che supervisiona personalmente le liste che lo sosteranno nella prossima primavera («Serve dare continuità al lavoro svolto», ha detto ai suoi). E se sinora l'ex sindaco di Salerno è stato sempre additato negli ambienti politici come attento a non far emergere troppo i suoi assessori, ora c'è il cambio di passo. E sono proprio le tre tecniche, scelte nel 2015 (stessa generazione, avevano tutte tra i 37 e i 42 anni), a dover portare avanti il lavoro del governatore sui territori. E lo si può notare dal loro iperattivismo delle ultime settimane. Lucia Fortini, economista e con una cattedra alla Federico II, ha oggi le deleghe di Istruzione e politiche sociali. Napoletana, esattamente un anno fa, il suo nome venne valutato dal cerchio magico deluchiano come nome per la segreteria regionale del Pd. Prima che il governatore scegliesse poi un altro fedelissimo come il sindaco di Poggiomarino Leo Annunziata. Si ragionò che sarebbe stato meglio lasciarla in giunta sempre nell'ipotesi di una rotta verso la candidatura a consigliere regionale per l'anno prossimo. E così sarà: a Napoli con una lista deluchiana.



Un'altra assessora pronta a cimentarsi con la prova del voto dovrebbe essere Chiara Marciani. Sempre a Napoli e sempre con una civica deluchiana. La Marciani, che ora ha le deleghe della Formazione, chiamata in giunta per la sua esperienza sui fondi comunitari, dovrebbe essere una delle due punte di diamante che il governatore vorrebbe mettere in campo nel capoluogo. A Caserta, invece, dovrebbe correre invece Sonia Palmeri. Assessore regionale al Lavoro e alle risorse umane che sfrutterebbe così anche l'impegno riposto nelle ultime settimane per cercare di risolvere le vertenze lavorative in corso. Naturalmente, anche lei, sarà in corsa con «Campania Libera» o con la lista «De Luca presidente». Ma tra i candidati consiglieri ci sarà anche Corrado Matera, attuale assessore al Turismo e fedelissimo di De Mita con una lista centrista nel salernitano.



I NODI

Naturalmente il super attivismo delle assessore in chiave elettorale, specie della Fortini e della Palmeri, non è passato affatto inosservato. Tra i democrat, infatti, ci sono state un paio di riunioni dove le consigliere regionali del Pd hanno espresso tutti i loro malumori per la discesa in campo delle assessore. Non una fatto di gelosia, sia chiaro, ma per un preciso calcolo aritmetico: correre con le civiche, raschiando consensi nello stesso bacino elettorale sfruttando l'incarico in giunta, rischia di rendere più complicata la rielezione di chi compete nelle fila del Pd. Con il meccanismo elettorale, infatti, una volta raggiunto il quorum, con le liste civiche sono necessari molti meno voti per entrare in consiglio regionale. «Perché non si candidano con il Pd e misuriamo il consenso?», è stata, infatti, la richiesta perentoria di una consigliera democrat uscente durante una di queste riunioni la scorsa settimana. Domanda, chiaramente senza riposta, perché sulle civiche è solo il governatore a dettare legge e sarà difficile che il segretario regionale del Pd a trazione deluchiana possa imporsi. Ma molti di questi nodi stanno per arrivare al pettine anche per la quota maschile. A Caserta pure c'è nervosismo tra i democrat per una situazione simile: l'ex europarlamentare Nicola Caputo, appena passato dal Pd a Italia Viva, vuole ricandidarsi in consiglio regionale. Sfruttando l'attuale incarico di consulente per l'Agricoltura del governatore. E sempre con una civica deluchiana. Anche in questo caso con il rischio di drenare voti dal Pd. © RIPRODUZIONE RISERVATA