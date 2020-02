Regionali Campania, l'assemblea M5S dice no all'alleanza con il Pd: 90% voti contrari

All’ Hotel Ramada di Napoli il Movimento 5 Stelle raduna circa 400 attivisti e simpatizzanti all’ assemblea per decidere su eventuali alleanze alle regionali di primavera in Campania. Il presidente della Camera Roberto Fico smentisce con decisione notizie di stampa che gli hanno attribuito l'indicazione di voto per Sandro Ruotolo alle suppletive per il Senato a Napoli. Chiamato in causa da alcuni interventi, Fico ha detto: «Ma di che cosa parliamo? Se mi viene chiesto di smentire, vuol dire che non ci conosciamo più, anche se ho fondato il meet up di Napoli a luglio del 2005».



Roberto Fico conclude l'assemblea dopo oltre 100 interventi di attivisti ed iscritti al partito. Il 90% circa si è espresso contro un'alleanza col Pd ed il presidente della Camera, chiamato in causa in diversi interventi, replica con un breve intervento problematico. «Si è detto che siamo contro il sistema, è vero nel senso che vogliamo cambiarlo, ma siamo anche parte delle istituzioni, io sono la terza carica dello Stato e il Movimento parteciperà alle nomine, a partire dalla Rai. Possiamo decidere di dimetterci tutti e di stare all'opposizione, ma sono convinto che la fotografia della Campania a giugno non sarà diversa da quello di adesso » «Agli Stati generali dobbiamo fare un ragionamento, dobbiamo farci delle domande ed affrontare problemi come quello della piattaforma Rousseau (contestata in diversi interventi, ndr). Ognuno di noi ha responsabilità - ha concluso Fico- pensiamo a chiederci se per il Movimento un'altra strada è possibile». Dagli attivisti pochi applausi e qualche voce: «abbiamo votato, nessun accordo con il Pd».

Ultimo aggiornamento: 17:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA