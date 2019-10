Arriva Mattarella a Napoli, ma Pd e M5S restano divisi sul dialogo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 6 Ottobre 2019, 09:00

La distanza tra De Luca e il M5S in Campania resta abissale. E nessuna delle parti in causa, sentendosi rispettivamente con la coscienza a posto, sembra volerla colmare. Il governatore, con la telefonata al consigliere regionale grillino Tommaso Malerba (tra i meno ostili insieme a Luigi Cirillo e Michele Cammarano), può dire di averci provato ad allargare la coalizione come richiestogli un mese fa dal segretario dem Nicola Zingaretti. I pentastellati, da par loro, hanno respinto ogni avances chiudendosi a riccio.