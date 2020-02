Elezioni regionali in Campania, lo stop delle Sardine: «Voto a De Luca? Ci crea difficoltà»

LEGGI ANCHE

La doccia fredda è servita. Le sardine, il movimento che ha contribuito alla vittoria di Bonaccini in Emilia e per il 14 e 15 febbraio ha programmato il suo raduno nazionale a Scampia, boccia la ricandidatura di Vincenzo De Luca. E, stavolta, la doccia più che fredda è gelata perché proprio il governatore, in queste ultime due settimane, aveva, pubblicamente e più volte, elogiato il ruolo del movimento nato in Emilia contro la Lega di Salvini. «È una mobilitazione importante e mi interessano i loro messaggi», è stata l'analisi dell'ex sindaco di Salerno. Appena una settimana fa, dopo la vittoria del collega emiliano, e a metà gennaio prima di infilarsi nel meeting democrat nel Rietino organizzato dal segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.E oltre a De Luca, a tessere ampi elogi al movimento, è stato lo stesso Stefano Bonaccini, riconoscendo il loro grande contributo alla sconfitta della Lega , e ancora, il segretario Zingaretti che non si è mai stancato di tessere le lodi della capacità del gruppo di under 30 di risvegliare di nuovo il popolo di sinistra e riportarlo alle urne. Eppure da lì, dal movimento, potrebbe non arrivare alcun appoggio per il governatore uscente. Anzi.«Ci sono alcune candidature in linea col nostro messaggio e col nostro modo di intendere la politica, ma ci sono anche candidature difficili da sostenere», premette parlando sulle regionali il leader del movimento Mattia Santori intervistato dall'Huffington Post. Uno di questi è De Luca? «È uno di quelli che ci creerà delle difficoltà», risponde il leader del gruppo che invece appoggia senza alcuna esitazione Ruotolo: «Non vi è mai un sostegno diretto perché altrimenti faremmo parte di un partito. Con Sandro però c'è un rapporto particolare fin dalla nascita delle sardine, frutto anche del rispetto che gode nella sua terra di origine. Diciamo che ci sono candidature più ittiche di altre», rimarca Santori che ha voluto il candidato del centrosinistra del collegio al Senato sul palco della mega manifestazione emiliana alla vigilia del voto.A essere preso in contropiede è anche il segretario regionale democrat, il deluchiano di ferro Leo Annunziata che pure, all'indomani del risultato elettorale del voto in Emilia, aveva elogiato l'apporto delle sardine: «non va sottaciuto il prezioso lavoro svolto dalla Sardine durante tutta la campagna elettorale», diceva ad urne ancora calde rimarcando «di andare avanti con De Luca». «Lo ritengo un movimento importante che ha fatto discorsi di un certo spessore, richiamando il merito e l'impegno politico ma sommessamente - dice ieri il segretario democrat - chiedo che questo su giudizio su De Luca venga spiegato. Un'intervista è un discorso pubblico e come tale credo debba essere giustificato: esprimano le loro motivazioni ma spero ci si possa incontrare per discuterne. Per me c'è la massima disponibilità al dialogo per capire come mai c'è questa ostilità sul governatore della Campania». Un incontro che, a questo punto, non è molto lontano. Le sardine napoletane domani terranno un flash mob contro Matteo Salvini (che sarà a Napoli il 18 febbraio) e poi si sono già organizzati per una staffetta di solidarietà per gli operai della Whirlpool. E la campagna è ancora lunga.