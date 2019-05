Regionali, De Luca non teme l'effetto Salvini: pronte già due liste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mercoledì 29 Maggio 2019, 11:00 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2019 12:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In queste ore non passa inosservato l'assalto alle regioni rosse delle truppe leghiste. Così nel ristretto cerchio magico deluchiano si studiano numeri e flussi di Emilia, Umbria, Toscana (e anche il Piemonte dove Sergio Chiamparino ha perso la sfida per un altro mandato) per capire come arginare il vento che soffia. O meglio quale andatura prendere con questo vento. Certo il governatore si è detto soddisfatto con i suoi del risultato del Pd e, in particolare di quello del capolista Franco Roberti che lo rafforza nel rapporto con il segretario nazionale Zingaretti, ma il voto ha fatto emergere anche lesioni pericolose nella carena della nave deluchiana. A colpire negativamente è il risultato della provincia di Salerno. In teoria un territorio blindatissimo eppure il partito è finito al 18 quando a Napoli è al 20. E se non ci fosse stata Salerno città, la roccaforte di consenso del governatore, con il suo 27 per cento sarebbe andata ancora peggio. Mere questioni ragionieristiche? «Sin dai tempi di Bassolino, il partito a Salerno non è mai sceso sotto Napoli», fa osservare, non allarmato ma comunque perplesso, un deluchiano alle prese con i flussi di voto usciti dalle elezioni di domenica. Eccole le lesioni sullo scafo che, se non prese in tempo, possono diventare falle.«Un candidato della Lega alle elezioni regionali? Li aspettiamo tutti a braccia aperte, ma in Italia un anno è un'epoca, aspettate, tra un anno e vedrete: si saranno ammosciati anche loro come il Movimento 5 Stelle», taglia corto ieri mattina il governatore a margine di una conferenza stampa. E pure sul presidente della Camera Roberto Fico che potrebbe prendere la leadership dell'M5S smorza con una risata: «A Fico? Ma dai, siamo seri....». È il giudizio sprezzante di Vincenzo De Luca sui due poli che in Campania potrebbero rendergli più complicata la partita della prossima primavera. Lo sa bene anche se dissimula e smorza, come è il suo stile, pur di non scoprire le sue carte.