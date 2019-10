M5S già litiga sul candidato: cresce la fronda anti-Costa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 22 Ottobre 2019, 07:00

Un candidato civico alla presidenza della Regione Campania? Se il modello Umbria, imperniato sull'accordo con il Pd, dovesse risultare vincente allora anche in Campania tra un anno si prospetterebbe tale ipotesi per il Movimento Cinquestelle. Si cercherebbe un Giuseppe Conte campano. Intanto, però, dal territorio viene mandato un chiaro messaggio al capo politico Luigi Di Maio: c'è prima il candidato interno, per piazzare la bandierina e poi lavorare ad eventuali future trattative con i dem. E sarà il capogruppo uscente Valeria Ciarambino.