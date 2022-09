Elezioni, Salvini: «Obiettivo della Lega triplicare gli eletti in Campania»

«L'obiettivo della Lega non è solo di vincere le elezioni con gli amici del centrodestra ma di raddoppiare e triplicare la presenza leghista campana in Parlamento. Dal 26 settembre vedremo di meritarci tutta la fiducia che la Campania ci sta già dando e ci darà in cabina elettorale». Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in un collegamento telefonico con Napoli.

«Da qui al 25 settembre - spiega - giro il Paese soprattutto per andare a parlare a chi pensa che andare a votare o non andare a votare sia la stessa cosa: è falso, perché è la politica che decide se si va in pensione prima o dopo, se si pagano più o meno tasse, se si dà un aiuto a chi ha una casa che sta cercando disperatamente di regolarizzare, di sanare da una vita, pagandoci pure le tasse, ma per colpa di una pessima politica che a differenza di quello che è accaduto in tutto il resto d'Italia non ha saputo dare risposte, a coloro che vivono ancora in precarietà abitativa e lavorativa. La Lega vuole portare un pò di stabilità, un po' di tranquillità, sia nelle case che nelle strade che negli ospedali».

«È importante l'invito a non guardare i giornali, che dicono che il centrodestra ha già vinto le elezioni, che 5 Stelle e Pd hanno perso. Calma, la partita finisce solo il 25 settembre alle 23» ha proseguito Salvini.

«Devo però dire - ha aggiunto Salvini - che è una Lega che sta crescendo, che sta coinvolgendo, in Sicilia ero ieri a salutare l'ingresso di una quindicina di amministratori locali, ero a Pavia a pranzo oggi e c'erano 400 fra agricoltori, commercianti e artigiani, tutti lamentano il caro bollette e la proposta della Lega a tutta la politica è unirsi per intervenire subito».

«Diventa più forte il gruppo della Lega in Regione Campania, così va prima a casa il governatore De Luca che fa chiacchiere ma per i campani sta combinando ben poco».

«Basta guardare la situazione della sanità in Campania e la perenne e indecente emergenza dei rifiuti che i campani pagano sulla loro pelle. Ma serve più energia, termovalorizzatori, serve una Regione che si occupi dei suoi cittadini, non dei parenti degli amministratori. Il voto del 25 sarà un voto di cambiamento a livello nazionale ma anche a livello napoletano e campano»