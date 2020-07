Elezioni amministrative a San Giorgio a Cremano, Gallo è il terzo candidato sindaco

Se non un terzo polo, comunque un polo «due e mezzo». È il progetto politico che porta ufficialmente Luigi Gallo a scendere in campo come prima alternativa concreta a Giorgio Zinno e Giovanni Marino in vista delle elezioni comunali del prossimo 20 settembre. L'ambizioso piano civico promosso dei consiglieri comunali Aquilino Di Marco e Luca Mignano non ha raccolto consensi di rilievo nel corso dei mesi, ma è comunque riuscito a trovare sbocco nella lista a sostegno del 62enne imprenditore ercolanese a sindaco sotto il simbolo di «Italia in Comune», il partito fondato da Federico Pizzarotti nel 2018 a seguito dell'epurazione dal M5s. Sulle orme del sindaco di Parma, l'attuale portavoce grillino Tommaso Castaldo, ritenuto incandidabile dai probiviri la settimana scorsa e fresco di cambio di casacca dopo aver giurato fedeltà alla causa pentastellata a inizio luglio.

Con il simbolo ancora da conteso da Pasquale Maiolino e Patrizia Nola, non è comunque escluso che altri esponenti di spicco del M5s locale possano appoggiare Gallo qualora da Roma si scegliere di annegare il caso sangiorgese nel silenzio. Un'eventualità tutt'altro che remota visti i pareri contrastanti nel merito degli stessi facilitatori designati dai grillini. Le parti, dopo gli approcci falliti di inizio anno, hanno avuto nuovi contatti esplorativi negli ultimi giorni per rivalutare la clamorosa alleanza: decisive le prossime due settimane. Nello stesso lasso di tempo dovrebbe essere formalizzata anche la candidatura dell'avvocato Aldo Galdieri in rappresentanza del centrodestra con Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il figlio dell'ex senatore sangiorgese Roberto Galdieri dovrebbe chiudere la propria lista nel giro di qualche giorno per riconfermarsi nella corsa alla fascia tricolore dopo il tentativo fallito nel 2012.

